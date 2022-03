Législatives : comment les partis désignent-ils leurs candidats ?

À droite, les Républicains disposent par exemple d'une "Commission nationale d’investiture", présidée par Eric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes vaincu par Valérie Pécresse à la primaire du parti. Ce comité - qui rassemble une soixantaine de membres, dont le président des LR, Christian Jacob, ou le président du Sénat, Gérard Larcher - a déjà investi des dizaines de candidats dans plusieurs circonscriptions à travers la France.

Ce choix est aussi crucial pour les nouveaux partis, qui n'ont jamais eu l'occasion de présenter des recrues aux législatives, comme Reconquête!, fondé Eric Zemmour. La formation dispose d'un "large vivier de candidats", assure auprès de TF1info Philippe Schleiter, chargé de la préparation des législatives, qui précise que "les investitures seront publiées à l'issue de l'élection présidentielle". "Nous installerons une commission nationale d'investiture pour harmoniser les propositions d'investiture entre Reconquête et ses partenaires", comme le parti VIA, ancien Parti Chrétien Démocrate, poursuit-il. Ce comité sera "composé des présidents de chaque parti et présidé par Eric Zemmour lui-même", et aura pour objectif de désigner "environ un tiers de candidats issus de LR, un tiers du RN et un tiers de nouveaux talents", ajoute le responsable.