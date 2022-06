Législatives : comment se répartissent les 577 députés dans l'Hémicycle ?

Sur le site de l'Assemblée nationale, des schémas vous permettent de situer un député précis dans l'Hémicycle, mais aussi d'obtenir un aperçu de la répartition actuelle des groupes.

Comme le veut la logique, celui de la France insoumise est situé tout à gauche de la salle, suivi ensuite de celui de la gauche démocrate et républicaine et des socialistes et apparentés. À la faveur de l'alliance de la Nupes, ils devraient désormais former un seul bloc à l'issue du scrutin. Le groupe de LaREM, actuellement fort de 262 députés, embrasse une bonne partie de l'Assemblée, s'étirant des derniers rangs du fond du secteur gauche, aux premiers rangs de la moitié droite, en occupant tout le milieu de l'Hémicycle, où se situent au premier rang le banc des commissions et celui des ministres, relève Le Figaro.