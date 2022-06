Législatives 2022 : comment suivre les résultats du second tour sur TF1 et LCI ?

Sur notre site et application TF1info, vous pourrez également découvrir tous les résultats en direct et en continu, au national comme dans chaque circonscription et commune. Vous y retrouverez les réactions des personnalités politiques et le décryptage des principaux enseignements du scrutin. Sur TF1 et LCI, un QR code apparaîtra en bas de l'écran pour accéder aux résultats directement sur votre smartphone. Les réseaux sociaux de TF1info seront par ailleurs mobilisés pour vous faire vivre cette dernière soirée électorale de l'année.