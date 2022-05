Législatives : LFI remplace Taha Bouhafs par un adjoint de la candidate PCF dissidente

Taha Bouhafs a préféré se retirer. Mardi 10 mai, le journaliste militant de 25 ans, désigné comme le candidat de la Nupes dans la 14e circonscription du Rhône, a annoncé son retrait des élections législatives. La France insoumise a choisi de le remplacer par Idir Boumertit, directeur de campagne de Taha Bouhafs et chargé du Grand projet de la ville et du Patrimoine à la mairie de Vénissieux. Il est l'adjoint de la maire communiste de la ville, Michèle Picard, qui briguait l'investiture de la Nupes et a choisi de se maintenir.