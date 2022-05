Législatives : "Des cadres du PS opposés à un accord à gauche ? Pas notre problème", réagit Adrien Quatennens

La gauche va-t-elle partir en campagne sous une bannière unique ? C'est l'objectif des tractations au siège de La France insoumise, où les différentes formations de gauche se relaient jours et nuits. Ce mardi 3 mai matin, des cadres socialistes sont à nouveau attendus autour de la table, dans le but de rejoindre les écologistes et les insoumis au sein de la "Nouvelle Union populaire écologique et sociale".

Invité sur LCI, le coordinateur de La France insoumise et député du Nord, Adrien Quatennens, admet que les discussions sont difficiles avec le parti à la rose. "Avec Europe Écologie-Les Verts, nous avons un programme de gouvernement partagé. Avec les socialistes, les discussions sur le fond peuvent être parfois plus compliquées", indique-t-il, évoquant des "incompréhensions" sur la "désobéissance aux traités européens" prônée par le camp de Jean-Luc Mélenchon.