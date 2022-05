Législatives : des Français de l'étranger privés de vote en ligne à cause de leur adresse mail

Ce vote, autorisé que pour les Français établis hors de France, et uniquement pour les législatives et les élections consulaires, était pourtant censé faciliter le processus à l'étranger, où les lieux de vote se situent dans les ambassades et consulats et donc sont plus difficiles d'accès. Elle avait seulement été testée une fois, aux législatives de 2012, mais pas en 2017, à cause d'une crainte de cyberattaques, relève Le Parisien. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les électeurs à avoir fait part de leur désarroi, incapables de finaliser leur vote.