Législatives : des militants LaREM s'opposent à l'investiture de Jérôme Peyrat, condamné pour violences conjugales

Il figure bel et bien sur la liste des candidats investis par la majorité présidentielle. Jérôme Peyrat, transfuge de droite qui s'était présenté sous l'étiquette LR en 2017, sera le candidat Ensemble dans la 4e circonscription de Dordogne aux élections législatives des 12 et 19 mai prochain. Mais la candidature de ce proche d'Emmanuel Macron fait polémique en raison de sa condamnation pour violences conjugales. Aussi, dans un communiqué publié ce dimanche 15 mai, des marcheurs de Dordogne se demandent s'il pourra "défendre la grande cause du quinquennat, justement celle des femmes".