Législatives : Élisabeth Borne va-t-elle démissionner de son poste de Première ministre ?

En effet, il est de tradition pour le Premier ministre de présenter sa démission au chef de l'Etat au lendemain des élections législatives. "C'est la tradition républicaine que le Premier ministre remette sa démission 24 à 48 heures après le résultat", a confirmé une source au sein de l'exécutif à TF1 et LCI. Edouard Philippe l'avait fait au lendemain du second tour en 2017, tout comme Jean-Marc Ayrault en 2012, François Fillon en 2007 ou Jean-Pierre Raffarin en 2002. On parle alors de démission de courtoisie, car il est également de coutume que ce dernier soit aussitôt reconduit dans ses fonctions par le président de la République.