Conseil des ministres annulé, réception des forces politiques... les manœuvres d'Emmanuel Macron après les législatives

En lieu et place, le président de la République va multiplier les échanges et recevoir les représentants des forces politiques ayant vocation à constituer un groupe à l'Assemblée nationale. Dès ce mardi matin, Christian Jacob (LR) puis Olivier Faure (PS) seront reçus à l'Élysée, fait savoir la présidence. Suivront dans l'après-midi François Bayrou (MoDem), Stanislas Guerini (Renaissance, ex-LaREM), Marine Le Pen (RN) et Fabien Roussel (PCF). D'autres entretiens auront lieu mercredi matin.

Avec un objectif : ne pas bloquer le pays. "Dès lors qu'il n'y a pas de majorité alternative, la question de la manière de mener les transformations nécessaires pour le pays est posée", relève l'entourage du président de la République auprès du service politique de TF1-LCI. "C'est le sens de cette rencontre avec les forces politiques. Dialoguer, échanger, pour l'intérêt supérieur de la Nation et bâtir des solutions au service des Français."