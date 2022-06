Législatives : en déplacement dans le Tarn, Emmanuel Macron multiplie les attaques contre la Nupes

Renvoyant dos à dos l'extrême droite de Marine Le Pen et l'alliance de la Nupes, regroupant plusieurs formations de gauches et écologique, le chef de l'État a appelé les Français à lui accorder une "majorité forte et claire". A contrario, "rien ne serait plus dangereux d'ajouter au désordre mondial, un désordre français que proposent les extrêmes, non", a estimé le Président de la République.

Visant en particulier la Nupes, réunie autour de Jean-Luc Mélenchon et en pleine dynamique dans les sondages, le chef de l'État l'a attaquée sur le réalisme économique de son programme. "Le projet d'égalité n'est finançable que parce qu'on a la capacité de créer. Ce que propose l'extrême droite comme l'extrême gauche, c'est de revenir sur tout ce qui a permis à la France d'être plus forte et de tenir face aux crispations, revenir sur tout en étant souvent contre tout", a dénoncé le président.

Sans la nommer, Emmanuel Macron a qualifié la Nupes d'"alliances de circonstance sur des places, des idées sacrifiées pour des postes", "des postures comme aventures". En opposition, Emmanuel Macron a présenté l'alliance Ensemble!, qui réunit les différents partis qui font campagne derrière le président, comme "de la cohérence, de la compétence et de la confiance".