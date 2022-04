Législatives : le parti d'Édouard Philippe "surpris" de ne pas avoir davantage de "discussions" avec la majorité

En toile de fond, se dessinent les crispations récurrentes entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, qui semblaient pourtant être mises entre parenthèses durant la présidentielle, le maire du Havre ayant notamment accueilli le président-candidat dans son fief du Havre, durant l'entre-deux-tours. Mais le chef de l'État s'active lui-même pour débaucher à droite, et pourrait nouer directement des pactes avec des députés Les Républicains favorables à la majorité présidentielle. Une façon, pour le président réélu, de contourner et réduire l'influence de son ancien Premier ministre, qui viserait "30/40 députés", selon un parlementaire du parti.