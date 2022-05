Législatives 2022 : Ensemble ! tente de lutter contre les candidatures dissidentes

Lundi, Richard Ferrand, François Bayrou, Edouard Philippe et Stanislas Guerini, les quatre cadres et représentants des différents partis qui soutiennent le Président de la République, sous la bannière Ensemble!, ont cosigné et envoyé des communiqués de presse pour rappeler le nom de celui ou de celle qui défend officiellement le projet du chef de l'État dans chaque circonscription.

Décidés à s'opposer à ceux qui "cherchent à semer le doute", les cadres dans le communiqué montrent leur soutien à des candidats fragilisés par d'autres qui sont entrés en dissidence et qui s'affichent "majorité présidentielle" malgré tout. "Nous appelons clairement et unanimement toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir le candidat d'Emmanuel Macron à voter pour le candidat qu'il soutient", invite le document.