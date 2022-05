Législatives 2022 : épinglée pour ses dépenses personnelles, la députée LREM Coralie Dubost se retire de la vie politique

Dans son communiqué, l'ex-compagne d'Olivier Véran a souhaité dénoncer les attaques subies ces deux derniers jours. "Ma personne est visée par des attaques injustes, qui desservent mon groupe politique, les échéances électorales et, plus globalement, la démocratie", peut-on lire. "Je refuse d'être l'instrument d'une cabale antiparlementaire, de la même façon que je refuse de me prêter à un ping-pong de justifications qui confinent à un lynchage fantasmagorique", a-t-elle ajouté.