Législatives : Eric Zemmour candidat dans le Var, à Saint-Tropez

Il hésitait. En attendant que son chef de file se décide, Reconquête! n'avait investi personne dans la 4e circonscription du Var, incluant la commune de Saint-Tropez. L'investiture reviendra finalement au créateur du parti, l'ex-journaliste et candidat à l'élection présidentielle Eric Zemmour. "Reconquête est de retour partout en France. Je mènerai notre beau et grand combat aux côtés de nos 550 candidats. Je me présente dans la 4ème circonscription du Var", a confirmé le candidat sur Twitter après que Var Matin a révélé l'information.