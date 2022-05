Législatives 2022 : Éric Zemmour, "très tenté" par une candidature, "hésite encore"

Mais outre sa propre candidature, le président de Reconquête! compte bien présenter "577 candidats" sous la bannière de son parti pour le scrutin. Et pour cause, aucun accord n'a été conclu avec la cheffe de file de Rassemblement national qui, selon Éric Zemmour, "préfère tuer Reconquête! Plutôt que devenir une force à 100-150 élus" au Palais Bourbon. "Si elle veut vraiment résister à l'Assemblée (...) il faut qu'elle accepte de faire un accord", a-t-il une nouvelle fois plaidé, admettant toutefois n'avoir eu aucun contact avec Marine Le Pen depuis le second tour de la présidentielle.

Mais "le lien n'a jamais été rompu", a-t-il assuré sur BFMTV, car "il y a des gens qui se parlent", au sein du RN et de Reconquête. Celui qui souhaite une grande union de la droite a de nouveau assuré qu'aucun candidat de son parti ne se présentera face à Marine Le Pen, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan.