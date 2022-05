Législatives : Francis Lalanne candidat en Charente

"Je me présente comme simple citoyen pour parvenir aux responsabilités sans la tutelle d’un parti", a expliqué M. Lalanne à La Charente Libre. "Je ne déciderai de rien, j'instaurerai une consultation permanente avec mes électeurs pour porter leur voix à l’Assemblée", a détaillé l'interprète de la chanson 'On se retrouvera", déjà candidat aux législatives en 2007 dans le Bas-Rhin et en tant que suppléant en 2017 dans l'Essonne.