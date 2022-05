Législatives 2022 : chanteurs, gagnante de "Koh Lanta"... ces candidatures que l'on n'attendait pas

Côté parisien : un scénario shakespearien attend les électeurs les 12 et 19 juin, dates des premier et second tour. Sandrine Rousseau, candidate investie par la NUPES [Union de la gauche - Nouvelle union populaire socialiste et écologiste), se présente dans la 9e circonscription. Mais elle n'est pas la seule Sandrine Rousseau à candidater dans la capitale.

La moins connue des deux brigue un mandat sous la bannière Mouvement de la Ruralité (LMR), nouveau nom du parti Chasse, pêche, nature et traditions. Bien qu'homonymes, les deux femmes s'opposent sur le fond. Si la présidente de l'Université de Lille, Sandrine Rousseau écologiste, se réclame du féminisme, son adversaire, qui se présente dans la 6e circonscription, est davantage pro-chasse et défenseure des traditions françaises.