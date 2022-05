Législatives : François Hollande critique l'union de la gauche et dénonce la "faute" du PS

Si les architectes de l'accord d'union à gauche, signé la semaine passée entre socialistes, Insoumis, communistes et écologistes, font valoir un virage "historique" en vue des législatives, l'ancien président François Hollande cherche depuis plusieurs jours à doucher leur enthousiasme, tout comme plusieurs autres ténors du Parti socialiste. Cette Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) "ne peut pas être une source d’espérance", a-t-il assuré sur France Inter, ce lundi 9 mai. "Je ne suis pas contre l'union mais je suis contre un accord qui, tel qu'il est fait, sur le plan électoral et programmatique ne permet pas la victoire", a-t-il affirmé.

Si l'ex-chef d'État socialiste veut croire à la perspective d'une alliance, il ne l'imagine certainement pas en ces termes. "L'union est souhaitable, la gauche doit envoyer le plus de députés possible à l'Assemblée nationale pour éventuellement peser et empêcher des mesures tout à fait néfastes pour le pays. Elle est souhaitée par les électeurs de gauche, mais pour qu'elle soit conquérante et victorieuse, il faut qu'elle soit équilibrée sur le plan électoral et crédible sur le plan programmatique", a-t-il estimé. "Or, elle ne l'est pas."