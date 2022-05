Législatives 2022 : Gérald Darmanin candidat dans le Nord

Son suppléant sera le député sortant Vincent Ledoux, membre du parti de droite pro-Macron "Agir". Celui-ci pourrait garder son fauteuil si Gérald Darmanin est élu et reconduit au gouvernement. "Si je suis venu, c’est parce qu’il me l’a demandé", a expliqué le ministre de l'Intérieur, à propos de son suppléant. "C'était assez logique qu'après cinq ans, je ne me planque pas, que j'aille voir les électeurs." Gérald Darmanin a également reçu le soutien de la potentielle candidate LR de la circonscription, Claudine Hue, présente lors de la conférence de presse. "Je ne vais pas m’opposer à lui", a-t-elle assuré, alors même que le président des Républicains, Christian Jacob, a certifié qu'aucune alliance ne serait passée durant ces législatives.