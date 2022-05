Législatives 2022 : la campagne se complique pour certains macronistes

Enfin, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, reconduit pour ce nouveau mandat, n'a pas échappé non plus à un accrochage de terrain, mais bien plus violent. S'il ne s'est pas présenté aux législatives, il tractait lundi en soutien à la députée Horizons Naïma Moutchou à Ermont, dans le Val-d'Oise, quand il a été pris à partie en fin d'après-midi par un homme fiché S d'extrême droite, qui a été arrêté et placé en garde à vue ensuite.

"Un individu l'a insulté. Il a été écarté par le service de sécurité et interpellé par la police du Val-d'Oise qui était non loin", a déclaré une source policière à l'AFP. Selon la Chancellerie, il aurait "tenu des propos très véhéments, citant le nom de Damien Rieu (responsable de la communication de Reconquête!) et d'autres du mouvement identitaire". Le suspect "voulait apparemment en découdre avec nous alors que nous échangions paisiblement avec des habitants à Ermont", mais "nous ne cèderons pas aux intimidations", a réagi la candidate sur Twitter.