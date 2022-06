Législatives : ce que proposent les principales formations politiques pour le pouvoir d'achat

Bien décidé à obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, le gouvernement a d'ores et déjà préparer son projet de loi pour répondre à la hausse des prix. Ce texte, qui doit être présenté en Conseil des ministres le 29 juin, prévoit notamment la prolongation du "bouclier tarifaire" sur les prix du gaz et de l'électricité. Il doit également permettre la création du "chèque alimentaire", promesse d'Emmanuel Macron, versé aux ménages les plus modestes.

Le projet de l'exécutif consiste aussi à tripler le montant maximal de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Pepa), dite "prime Macron", pour la porter à 6000 euros. Durant la campagne présidentielle, le chef de l'État s'était aussi montré favorable au dégel du point d'indice des fonctionnaires à l'été et à une réindexation des retraites sur l'inflation. Enfin, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce mardi sur France Bleu le versement "à la rentrée" d'une aide "directement sur le compte en banque" des plus modestes.