"Une meute s'est acharnée contre lui" : Taha Bouhafs retire sa candidature aux législatives dans le Rhône

"Il est plus que temps de regarder en face l'injustice, la violence des attaques venues de l'extrême droite, relayées ad nauseam dans les médias, par la macronie et jusque dans certains rangs à gauche, contre un jeune homme sans diplôme, issu des quartiers populaires et de l'immigration", a déploré sur Twitter sa consœur de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain. "Ce qui m'inquiète, ce n'est pas Taha Bouhafs à l'Assemblée. C'est tout ce qu'il n'y a pas à l'Assemblée", a appuyé sur franceinfo le député de la Somme, François Ruffin, dénonçant "l'uniformité" du Parlement. "Je souhaite qu'il soit représentatif de la diversité de la société française et on peut considérer que Taha Bouhafs représente une partie de la sensibilité de la population française."