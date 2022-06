Législatives : Jean-Luc Mélenchon représente "un danger économique et social", tacle Olivier Véran

L'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, troisième homme du scrutin présidentiel qui a pris la tête de cette union de gauche, prétend à Matignon et assure que ces législatives constituent un "troisième tour" pour "l'élire Premier ministre" sans être candidat aux législatives. Une rhétorique critiquée par Olivier Véran : "je ne veux pas qu'on se réveille avec une gueule de bois", a-t-il tancé, s'inscrivant dans la lignée de ses collègues macronistes qui ciblent depuis plusieurs jours l'alliance entre Insoumis, communiste, écologistes et socialistes.

"Il ne faut pas mentir aux Français. Nous, on a le mérite de la clarté, (...) nous sommes prêts à agir", s'est-il défendu, alors qu'un sondage Ifop-Fiducial pour LCI révélait mardi que le groupe macroniste Ensemble! était en tête des intentions de vote, mais pas assuré d'obtenir une majorité absolue. Avec 25% des intentions, la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes) se classe juste derrière la majorité présidentielle et ses 27%.