Législatives : Mélenchon veut sceller un accord à gauche le 3 mai, date qui a mené le Front populaire au pouvoir en 1936

L'accord a été arraché dans la nuit de dimanche à lundi : la France insoumise et Europe Écologie-Les Verts sont parvenus à s'entendre aux termes de négociations fiévreuses en vue des législatives, prévues en juin, en signant la "Nouvelle Union populaire écologique et sociale" (NUPES). Une union historique pour des partis qui se sont régulièrement écharpés ces dernières années, et en particulier ces tout derniers mois, dans la bataille électorale de la présidentielle. Désormais, LFI espère que cette première victoire saura convaincre le PS et le PCF, avec qui les tractations sont toujours en cours, de sauter également le pas.

Mais pour le chef de file insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui s'était hissé en troisième homme du scrutin présidentiel et se rêve dorénavant Premier ministre, le temps presse. Quelques heures avant que les deux formations politiques n'aboutissent à un accord, le député des Bouches-du-Rhône avait assuré avant le départ du défilé du 1er-Mai que "nous sommes à quelques millimètres de nous entendre tous", et que "le 3 mai prochain, à la mémoire du Front populaire, nous aurons signé et nous aurons la nouvelle Union populaire".

Cette échéance renvoie au 3 mai 1936, date de la victoire du Front Populaire dans les urnes au second tour des législatives, un triomphe qu'espère ressusciter le leader insoumis, près d'un siècle plus tard. L'union des gauches, qui rassemblait socialistes, communistes, divers gauche et radicaux, avait alors obtenu 386 sièges contre 222 pour la droite, et ainsi propulsé le leader socialiste Léon Blum à la tête du gouvernement.