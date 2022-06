Élections législatives : l'Outre-mer commence à voter dès ce samedi

Ils sont les premiers à inaugurer le vote du second tour des législatives : les Français des territoires d'Outre-mer et de l'étranger se rendent dès samedi aux urnes, qui diront si la coalition présidentielle reste devant celle de la gauche, si la majorité est absolue ou relative et si le RN obtient un groupe.

À midi samedi à Paris, il sera 8h à St-Pierre-et-Miquelon, qui sera le premier territoire d'Outre-mer à voter. Suivra à 13h, heure de Paris, l'ouverture des bureaux de vote en Guyane, puis à 14h, ceux de Martinique, Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélemy. Voteront aussi dès samedi certains Français de l'étranger, notamment ceux de l'Amérique du Nord, dès 14h, heure de Paris, et ceux de l'Amérique du Sud.