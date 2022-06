Législatives : la cause animale "est la dernière roue du carrosse" de la Nupes, estime la présidente du parti animaliste

Pourquoi avoir décidé, contrairement aux autres partis, de représenter un caneton sur vos affiches (après un chaton en 2017), plutôt que le visage de vos candidats ?

Cela relève vraiment de l'esprit du parti depuis sa création : on veut mettre la cause que l'on porte en avant, en s'effaçant nous-mêmes, puisqu'elle nous transcende. Elle n'est pas un fonds de commerce : au-delà de notre parti, si les mesures que l'on porte sont défendues par d'autres formations politiques, on sera très content. Il n'y a pas de copyright sur nos mesures, à condition de les appliquer vraiment, sans calcul électoraliste.

Et sur le terrain, notre campagne prend. Même en zone rurale, où je tracte, l'accueil est très favorable, loin du cliché que l'on nous colle souvent selon lequel la cause animale est une question de bobo-urbain, complètement déconnectés des réalités de la campagne. Cette cause n'est pas une question de niche. Par ailleurs, il n'y a pas de profil-type parmi nos soutiens : cela va des catégories sociales très élevées aux RSA ou sans emploi... C'est assez beau, comme mouvement.