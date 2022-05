Législatives : la charte imposée aux candidats de la majorité est-elle légale ?

Sophie Lamouroux, maitre de conférences en droit public à l’université d’Aix-Marseille et membre du collectif des Surligneurs, rappelle effectivement que "c’est le mandat représentatif et non pas le mandat impératif qui prévaut". De plus, un député ne peut être "remis en cause selon qu’il vote dans un sens ou dans un autre, car le vote est personnel", renvoyant là aussi à l’article 27.

En revanche, il y a une temporalité précise pour que la Constitution soit invoquée, souligne ici Sophie Lamouroux. "L’article 27 s’applique lorsque l’élection est terminée. Avant l’élection, cette charte a une dimension politique et partisane pour le candidat. Après l’élection, le député est tenu par les textes qui régissent le fonctionnement de l’Assemblée nationale." Et plus par cette charte, qui n’a aucune valeur juridique, mais seulement politique.