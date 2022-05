"La chasse aux sorcières est ouverte" : épinglée pour ses notes de frais, la députée Patricia Mirallès contre-attaque

La députée affirme également que "la personne à l'origine de ces informations erronées cherche à me nuire personnellement", dénonçant la publication des noms et prénoms de ses enfants qui "n'ont pas à faire les frais des basses attaques politiques". Dans Midi Libre, elle va même plus loin : "On cherche à me faire du tort parce que je suis une élue de la majorité et qu'à travers moi, on cherche à atteindre le président de la République, ce que je n'accepte pas".

Concernant les accusations de Mediapart, qu'elle qualifie de "calomnieuses", elle assure qu'elles ne s'appuient sur "rien de tangible, uniquement sur des mensonges de ladite personne et visent simplement à détruire mon image". Ainsi, sur la note d'hôtel de Limoges, elle assure que, si la chambre a été réservée avec son adresse parlementaire, elle a bien été réglée avec son argent personnel, avant d'expliquer : "La réparation informatique était pour le disque dur que j'utilise à mon bureau pour stocker les données de mon mandat". La députée détaille ensuite les contrôles dont elle fait l'objet à l'Assemblée nationale concernant l'utilisation de ses frais de mandats.