Législatives : la Nupes sera finalement comptabilisée comme une nuance politique à part entière

Une décision contestée par les membres de l'alliance de gauche, qui avaient déposé un recours au Conseil d'État. "Le juge des référés du Conseil d’État observe que la Nupes rassemble les principaux partis et formations politiques de gauche autour d’un programme partagé et de candidatures uniques dans l’ensemble des circonscriptions et qu’elle constitue un courant politique qui participe à la structuration du débat des élections législatives de 2022", motive-t-il dans sa décision. "Le juge relève que les résultats des candidats de la majorité présidentielle seront comptabilisés sous la seule nuance 'Ensemble !' et que ceux des candidats écologistes appartenant à la Nupes seront comptabilisés sous une autre nuance ('ECO') avec d’autres mouvements écologistes n’appartenant pas à la Nupes", poursuit-il.

Aussi, "il estime ainsi que l’absence de comptabilisation, sous une nuance unique, des suffrages portés sur les candidats de la NUPES, est susceptible de porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux".