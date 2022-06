Législatives 2022 : la Nupes en tête dans la majorité des circonscriptions parisiennes

Dans la 1ère, la 2e, la 12e et la 13e circonscription, la Nupes arrive en 2e position, face à des candidats Ensemble !, et se qualifient malgré tout au second tour. La réussite de l'alliance de gauche est ici moins certaine, comme son succès n'est pas assuré dans toutes les circonscriptions où elle arrive en tête. Dans la 10e ou la 18e circonscription, par exemple, où le spéciste Aymeric Caron se présente, peu de voix séparent le premier et le deuxième candidat, alors même que la Nupes a très peu de réserve de voix. Le deuxième tour à Paris devra être scruté de près pour confirmer ou infirmer les bons résultats de la Nupes à Paris.