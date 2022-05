Législatives : la Première ministre Elisabeth Borne sera bien candidate dans le Calvados

Tout juste entrée à Matignon après une passation de pouvoir avec Jean Castex, lundi 16 mai, Elisabeth Borne ne souhaite pas pour autant se retirer de la course au Palais Bourbon : la nouvelle Première ministre maintient sa candidature aux législatives, échéance prévue pour les 12 et 19 juin. Elle avait annoncé avant sa nomination qu'elle se présenterait dans la 6e circonscription du Calvados, à Vire-Évrecy.

Le délégué général de La République en marche, Stanislas Guerini, a confirmé sur Twitter que la nouvelle locataire de Matignon resterait en campagne : "Elisabeth Borne est une femme d’engagement. Elle est et restera candidate aux élections législatives", a-t-il écrit. Avant de poursuivre : "C’est toute la différence avec ceux qui disent 'élisez moi' à une élection où ils ne sont pas candidats". Une attaque adressée sans le nommer à Jean-Luc Mélenchon, initiateur de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), nouvelle alliance de gauche pour les législatives, qui espère décrocher une majorité à l'Assemblée et ainsi prendre la place d'Elisabeth Borne sans pour autant se présenter lui-même à l'élection.

Le candidat de la Nupes, l'Insoumis Noé Gauchard, a d'ailleurs réagi par un communiqué publié sur Twitter à l'annonce du maintien de la candidature de sa concurrente. Estimant que celle-ci partage avec Emmanuel Macron "un bilan désastreux à tous égards", il voit en elle l'une des "figures les plus dures de la maltraitance sociale macroniste", reprenant les mots de Jean-Luc Mélenchon, avant de lui reprocher entre autres "la baisse d'allocations pour un million de chômeurs" et d'avoir "ouvert à la concurrence du rail et de la RATP". Mettant en avant son ancrage familial dans le département, il annonce qu'il lui "fera face" et appelle à "tourner la page de l'ancien monde que représentent M. Macron et ses ministres".