Législatives : Laurent Baffie candidat à Paris pour le Parti animaliste

Il s'était déjà rangé derrière le Parti animaliste aux élections européennes de 2019. Passionné par les animaux et engagé dans la défense de la cause animale, Laurent Baffie sera candidat aux législatives, du 12 au 19 juin 2022, sous l'étiquette du PA. L'humoriste de 63 ans a décidé de se présenter à Paris, dans la troisième circonscription, annonce, mardi 22 février, le parti de la méconnue candidate à la présidentielle, Hélène Thouy, en difficulté pour récolter les 500 parrainages requis.

"Je veux mettre ma notoriété au service du Parti animaliste et lui donner une meilleure visibilité. C'est ma façon de lui apporter mon soutien", explique l'animateur de radio et de télévision. Soutien au manifeste Animal Politique en 2017, l'acolyte de Thierry Ardisson dans "Paris Dernière", "Tout le monde en parle" ou "Salut les Terriens" est un fervent défenseur des animaux. Ayant des chiens, il a ainsi rejoint l'appel des 10 lancé par viande.info et a affiché son aide à l'ASPAS (protection des animaux sauvages), au refuge An Ti Loened (chiens, chats et NAC) et au collectif N.A.R.G. (contre l'abattage sans étourdissement).