Législatives : "Le parti présidentiel est battu et défait", lance Jean-Luc Mélenchon

"La réalité est que le parti présidentiel au terme du premier tour est battu et défait", s'est-il félicité. Avant d'affirmer : "Pour la première fois de la Ve République, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité aux élections législatives qui suit". Le troisième homme de l'élection présidentielle a ensuite lancé un appel aux électeurs en vue du second tour : "au vu de ce résultat et de l'opportunité extraordinaire qu’elle représente pour nos vies personnelles et le destin de la patrie commune, j’appelle notre peuple à déferler dimanche prochain", a-t-il lancé.

"Déferlez avec vos bulletins de vote pour ouvrir tout grand la porte du futur", a-t-il insisté. Avec un objectif en ligne de mire : "rejeter définitivement les projets funestes de la majorité de Monsieur Macron", a-t-il ajouté, citant notamment le projet de réforme des retraites et du RSA annoncé par le gouvernement.

Le député sortant des Bouches-du-Rhône a également salué l'"accord historique" de la Nupes et a réservé un mot de remerciement à ses alliés de l'union de gauche après ce succès au premier tour : "qu’en soient remerciés tous sans exception, qui ont rendu possible cet accord, qui a fini par faire comprendre à notre peuple que nous étions prêts à gouverner avec une programme et une unité", a-t-il déclaré.