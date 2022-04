Élections législatives : le Parti socialiste joue sa survie

Si le poids électoral du PS à la dernière présidentielle est proche du néant, le mode de scrutin de cette élection est un peu à part, et tout cela est à relativiser. Car ces dernières années le parti a tout de même réussi à conserver la présidence de nombreuses régions (Occitanie, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine) et à conserver ou gagner de grandes villes de France comme Paris, Marseille, Nantes, Dijon, Rennes, Lille, Le Mans ou Nancy. A l’Assemblée nationale, le groupe socialiste et apparenté est composé de 28 personnes ; et les sénateurs PS sont 64.

Ces deux groupes sont bien plus importants que ceux des autres partis de gauche aujourd’hui en position de force pour négocier des alliances en vue du scrutin des 12 et 19 juin. Pourtant, le PS n’est pas en mesure d’imposer quoi que ce soit à cause de l'échec d'Anne Hidalgo le 10 avril. Et les concessions à faire sur le programme et les idées en vue d’une alliance nécessaire pour conserver son nombre de députés fait craindre des scissions.