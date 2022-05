Législatives 2022 : le Parti socialiste vote à une grande majorité l’accord avec LFI

Lors de ce Conseil national, les débats ont parfois été tendus entre partisans et opposants de cette alliance qui redéfinit l’orientation du PS pour les années à venir et en premier lieu, pour les élections législatives des 12 et 19 juin. Olivier Faure, premier secrétaire, a conclu : "C’est un moment de clarification, ce vote dit à quel espace nous appartenons", "à gauche" et pas à Emmanuel Macron. Il a ajouté : "À force de dire que nous sommes un parti de gouvernement, nous pouvons oublier nos propres racines, qui sont en partie dans la radicalité."