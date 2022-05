Législatives 2002 : quels sont les objectifs du Rassemblement national ?

Ainsi, le RN, qui a investi 569 candidats veut faire élire le maximum de députés "et se doter du groupe le plus puissant possible au Parlement" pour "empêcher l’hybris présidentiel [comportement démesuré, NDLR] qui pendant cinq ans aura des conséquences catastrophiques sur notre pays". "Ces élections sont un référendum pour ou contre le saccage social et la retraite à 65 ans. Elles sont un référendum pour ou contre la poursuite du matraquage fiscal et l’inaction face à l'inflation qui vient. Elles sont un référendum pour ou contre la submersion migratoire qu’Emmanuel Macron entend accélérer", a estimé le président par intérim du RN.