Législatives : le RN en bonne voie pour obtenir un groupe à l'Assemblée, selon les sondages

Dans la dernière ligne droite de la campagne des législatives, le Rassemblement National semble afficher des ambitions bien au-dessus de ses moyens. Invitée sur France 2 mardi soir, Marine Le Pen a assuré que son parti, "le premier parti de France" à l'issue de ce scrutin selon elle, est en mesure d'envoyer "100 députés, voire plus", à l'Assemblée Nationale. Les sondages eux, prédisent pourtant tout au plus 40 sièges pour le parti d'extrême droite, qui signerait toutefois une percée historique.

Selon la dernière enquête Ifop-Fiducial pour LCI, à quatre jours du second tour, le RN obtiendrait 20 à 40 sièges, une projection légèrement revalorisée par rapport aux précédents sondages, à l'heure même où Marine Le Pen cherche à réaffirmer sa posture de première opposante à Emmanuel Macron, en adoptant un ton plus offensif dans la campagne et en revoyant ses objectifs à la hausse pour ses candidats. La semaine passée, notre sondage publié juste avant le premier tour créditait le parti de la finaliste malheureuse de la présidentielle de 15 à 35 députés. Un léger reflux, après des projections bien plus optimistes fin mai et début juin, qui montaient au plus à 50 sièges.