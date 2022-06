Législatives 2022 : le score de la Nupes annoncé par le ministère de l'Intérieur remis en cause

Une différence de 300.000 voix qu'il faut chercher du côté des candidats "divers gauche". Dans plusieurs circonscriptions, notamment en Outre-mer, aucun prétendant à un poste de député ne bénéficie de l'étiquette officielle "Nupes". L'alliance portée par Jean-Luc Mélenchon se reconnaît toutefois dans des candidatures classées "divers gauche", et ajoute à son total officiel les suffrages de ces candidats.

En effet, l'accord électoral annoncé début mai entre La France insoumise, le Parti socialiste, Europe Écologie-Les Verts et le Parti communiste ne portait que sur la France métropolitaine. Jean-Hugues Ratenon, actuel député insoumis et arrivé en tête dans la 5e circonscription de La Réunion, n'est donc officiellement pas comptabilisé comme un candidat "Nupes", mais "divers gauche". Même situation pour Karine Lebon, actuelle députée "Gauche démocrate et républicaine", arrivée en tête dans la 2e circonscription de La Réunion après une campagne au cours de laquelle elle a défendu le programme de Jean-Luc Mélenchon.