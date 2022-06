Législatives : les macronistes en tête chez les Français de l'étranger, découvrez les résultats

La 6e circonscription, qui représente la Suisse et le Liechtenstein, a rejeté le député sortant et candidat dissident Joachim Son-Forget pour mettre en tête l'économiste proche d'Emmanuel Macron Marc Ferracci. Il affrontera au second tour Magali Mangin, candidate de la Nupes. Dans la 7e circonscription, qui regroupe l'Europe de l'Est, centrale et les Balkans, Frédéric Petit (Ensemble!) arrive en tête devant Asma Rharmaoui-Claquin (Nupes).

Dans la 8e circonscription, celles de plusieurs pays du pourtour méditerranéen, dont l'Italie et Israël, le député sortant Meyer Habib (UDI-LR) est arrivé en tête. Il est talonné par Deborah Abisror-de Lieme, du camp présidentiel. Dans la 9e circonscription, celle des Français du Maghreb et de l'Europe de l'Ouest, c'est le diplomate Karim Ben Cheikh (Nupes) qui a été préféré à l'ancienne ministre, Elisabeth Moreno (Ensemble!), qui a dû faire face à une candidature dissidente, avec Ahmed Eddarraz, réputé proche du couple Macron.

Les Français d'une partie du Moyen-Orient et de l'Afrique, dans la 10e circonscription, ont placé en tête la députée sortante Amélia Lakrafi (Ensemble!). Chantal Moussa (Nupes) se qualifie elle aussi pour le second tour. Enfin, dans la 11e circonscription, qui regroupe l'Asie, l'Océanie et une partie de l'Europe orientale, c'est la députée sortante Anne Genetet (Ensemble !) qui arrive en tête, devant la candidate Nupes Dominique Vidal.