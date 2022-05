Législatives : les candidats ont jusqu’à ce vendredi soir pour déposer leur déclaration

Les postulants à l'Assemblée nationale ont jusqu'à 18h, ce vendredi 20 mai, pour se faire connaître. Passé ce délai, il ne sera plus possible de se lancer dans la course aux législatives, dont la campagne officielle démarrera le 30 mai, avant le premier tour du 12 juin. Si les principales formations politiques ont déjà publié la liste des investis, des surprises jusqu'à la dernière minute ne sont pas à exclure dans les 577 circonscriptions du pays. Comme la survenue de candidats sans étiquette, de dissidents ou de remplaçants appelés au pied levé.