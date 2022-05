Législatives : les concessions du Parti socialiste pour arriver à un accord avec LFI

Mais la concession la plus importante pour ce parti pro-européen est celle revenant sur ses positions vis-à-vis de l'Union. Il faudra voir si dans l'accord signé entre les deux partis le terme de "désobéissance" aux traités européens est toujours présent, et comment elle est circonscrite à des domaines précis, par exemple aux questions budgétaires et économiques comme dans l'accord avec EELV. La semaine dernière, la direction du PS avait indiqué dans un courrier que "la mise en œuvre du programme que nous construisons conduira nécessairement à des tensions, à constater des contradictions, et à ne pas respecter certaines règles" européennes, même s'ils avaient rappelé être profondément attachés à la construction de l'Europe et affirmaient leur refus de mettre en danger sa construction.