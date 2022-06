Législatives : les députés non réélus perçoivent-ils le chômage ?

Quant à la durée d'indemnisation du parlementaire chômeur, elle est encadrée par des règles très strictes. Elle doit être comprise entre quatre mois et deux ans pour les allocataires âgés de moins de 53 ans. Pour ceux âgés de 53 à 55 ans au moment où ils demandent à bénéficier du chômage, l'allocation peut être versée jusqu'à deux ans et demi. Quant à ceux qui ont 55 ans et plus, ils peuvent bénéficier jusqu'à trois ans de chômage.

Avant la réforme de 2018, qui a aligné le dispositif existant sur le droit commun, les députés non-fonctionnaires en recherche d'emploi pouvaient disposer d'une "allocation de retour à l’emploi des députés", distribuée par la Caisse des dépôts, dont le versement ne pouvait pas dépasser trois ans. Elle était par ailleurs dégressive, passant de 100% de leur indemnité parlementaire au premier trimestre à 20% au sixième.