Législatives : "Les électeurs n'ont pas envie de construire une majorité", estime Jérôme Jaffré

Toutefois, les oppositions pourraient ne pas non plus être les grandes gagnantes du scrutin. "Il n'y a pas d'envie des électeurs de construire une majorité dans un sens ou dans un autre", poursuit-il. "Les électeurs n'ont pas envie de faire de Jean-Luc Mélenchon le Premier ministre du pays, et ils ne voient ni chez Les Républicains, ni chez le Rassemblement national, une force politique capable d'être majoritaire. Ils n'éprouvent pas de passion pour le scrutin. Cela veut dire que le système de la Ve République fonctionne mal."