Législatives 2022 : les quatre leçons du premier tour

Si Ensemble! n'est pas assuré d'obtenir la majorité absolue, c'est à cause de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), alliance rassemblant insoumis, écologistes, socialistes et communistes. En réussissant à unir la gauche et à faire campagne avec le slogan "Jean-Luc Mélenchon Premier ministre", le leader insoumis a réussi à s'imposer comme le premier opposant à Emmanuel Macron.

Si la Nupes arrive en seconde position dans un mouchoir de poche avec la majorité présidentielle, elle ne réussirait pas pour autant à obtenir de majorité la semaine prochaine à l'issue du second tour. Selon les estimations de l'Ifop-Fiducial, elle pourrait envoyer 175 à 205 députés à l'Assemblée nationale. La "Nupes se retrouve face à un brise-lames : elle n'aura plus de réserve, elle ne peut compter sur des désistements, transformer l'essai va être difficile. L'union de la gauche est certes historique, mais après ?", a analysé auprès de l'AFP Denys Pouillard, directeur de l'observatoire de la vie politique et parlementaire.