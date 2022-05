Législatives : les Républicains lancent leur campagne ce samedi

Le parti espère que ses résultats seront supérieurs à ceux de l'élection présidentielle, et qu'il pourra compter sur son ancrage local pour envoyer une centaine de députés au Palais Bourbon. "On est à cent", l'objectif "c'est d'aller au-delà", a prévenu Christian Jacob. "C'est là que nous, Les Républicains, faisons la différence", a-t-il assuré, en critiquant "parisianisme" et "bureaucratie" des candidats de la majorité.