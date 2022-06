Élections législatives 2022 : les résultats dans les circonscriptions d'Outre-mer

Plus élevée qu'au premier tour, la participation en Martinique est demeurée très faible puisque tout juste un quart des électeurs se sont rendus aux urnes (25,71%, en hausse 4 points par rapport au premier tour). Cela a profité à Jiovanny William, Marcellin Nadeau, et Johnny Hajjar, soutenus par LFI et qui découvriront pour la première fois de leur carrière politique les bancs de l'Assemblée nationale. Ils ont été élus respectivement dans la première (Centre), deuxième (Nord) et troisième circonscription (Fort-de-France) de la Martinique.

Dans la quatrième circonscription (Sud), Jean-Philippe Nilor, étiqueté "régionaliste" par le ministère de l'Intérieur, a été élu pour la troisième fois consécutive dans la quatrième circonscription. Fondateur du parti indépendantiste Péyi-A, il était membre du groupe dirigé par les communistes à l'Assemblée nationale lors de son précédent mandat.