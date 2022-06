Législatives : Ensemble! devance la Nupes de 21.442 voix, les résultats définitifs du premier tour

Parmi les circonscriptions les plus symboliques de cette renaissance de la gauche, celle de Saint-Denis qui est aussi un bastion historique pour les communistes. La Nupes y a remporté les premières places dans les douze circonscriptions et le député insoumis sortant Alexis Corbière fait partie des rares à avoir été réélu dès le premier tour. Aussi, LFI compte également trois autres élues à Paris, dont la sortante Daniele Obono et des nouvelles venues comme Sarah Legrain et Sophia Chikirou.

Suite à la publication des résultats, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole "avec émotion". "La Nupes arrive en tête, elle sera présente dans plus de 500 circonscriptions au deuxième tour et, dès lors, les projections en sièges à cette heure n'ont aucun sens sinon celui de maintenir une illusion", a-t-il déclaré. Dans son discours, il a décrit le parti présidentiel comme étant "battu et défait" avant de s'adresser en vue du second tour à "la jeunesse et tous les milieux populaires si durement éprouvés par 30 ans de néolibéralisme". Il les a invités à combattre par les urnes le projet "funeste" d'Emmanuel Macron.