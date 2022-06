Législatives : LR ne donnera pas de consigne de vote si ses candidats n'accèdent pas au second tour

Les Républicains ne choisiront pas. En cas de duel entre La République en marche et la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) au second tour des élections législatives, le parti présidé par Christian Jacob ne donnera aucune consigne de vote, a indiqué ce mardi le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau. "Beaucoup de nos électeurs voteront sans doute Macron face à la Nupes mais nous ne donnerons pas de consigne de vote car les consignes de vote ça ne fonctionne plus, ça énerve même les gens. Les gens sont autonomes", a-t-il estimé sur France 2.