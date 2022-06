"Majorité relative", "motion de censure"... ces notions dont vous allez entendre parler ces prochaines semaines

Le second tour des législatives devait conclure une longue séquence électorale, les résultats ont finalement rendu plus incertains les scénarios pour les différents partis. La division de l'Assemblée nationale remet cependant au centre des discussions son rôle et les outils politiques rendus disponibles par l'institution dont veulent se saisir oppositions comme majorité. Tour d'horizon des différentes notions à connaître pour suivre le bras de fer qui s'engage au palais Bourbon.