Législatives : malgré l'accord Nupes-PS, Lamia El Aaraje se maintient jusqu'au bout à Paris

Toutes deux ont décidé de poursuivre leur campagne. Ce choix n'était pas si évident. Dans cet entre-deux-tours, dans certaines circonscriptions où deux candidats de gauche se sont qualifiés, l'un a pu se retirer au profit de l'autre. C'est le cas, par exemple, en Seine-Saint-Denis, où la candidate divers gauche Virginie de Carvalho s'est retirée au profit de la sortante et candidate Nupes Clémentine Autain. Le maire de Stains et dissident PCF, Azzedine Taïbi, s'est également retiré, malgré ses 21,43%, laissant la voie libre à la communiste investie par la Nupes, Soumya Bourouaha, arrivée en tête avec 36,13% des voix.

Un retrait dans la 15e circonscription de Paris a même été souhaité par le secrétaire général du PS lui-même, au soir du premier tour. "Effectivement, moi je soutenais Lamia El Aaraje mais la réalité des chiffres, c'est évidement que Danielle Simonnet est loin devant. Je pense qu'il n'y aura qu'une seule candidate au second tour dans cette circonscription", déclarait Olivier Faure. Et d'ajouter : "Danielle Simonnet est très proche de la victoire et je vois mal comment Lamia El Aaraje pourrait se maintenir et avoir une chance de l'emporter."

De son côté, Danielle Simonnet a soutenu un retrait de son adversaire, interrogeant "l'utilité politique du maintien de la candidature de Lamia El Aaraje". Mais cette dernière a défendu la continuité de sa campagne, souhaitant incarner le "pluralisme". "Les électeurs m'ont placée au second tour, c'était un signe qu'il fallait se maintenir, la question ne se posait pas", a répondu la socialiste à TF1info, s'interrogeant même sur la "cohérence" d'un retrait. Elle a par ailleurs été surprise qu'Olivier Faure ne l'appelle pas lui-même avant une telle déclaration, un proche confiant que "ses déclarations n'engageaient que lui".